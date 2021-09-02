"البلوي": مركز التدريب يهدف لتوفير احتياج القوات المسلحة من الكادر النسائي

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تطوُّر كبير في القطاعات العسكرية كافة بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة

أكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن مركز التدريب يهدف لتوفير احتياج القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وأضاف في تصريحات إعلامية أمس على هامش حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز، برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بأنه تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 تم تدشين أول مركز تدريب للكادر النسائي للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعيَّنات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.

وأشار إلى أن رسالة المركز هي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة، وبيئة تعليمية مثالية وفقًا لمقاييس عالمية للجودة، تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وتابع اللواء ركن البلوي: يأتي هذا التطور الكبير في القطاعات العسكرية كافة بفضل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

يُشار إلى أن الدورة بدأت في 18 شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، واستمرت 14 أسبوعًا.