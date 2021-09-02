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إبراهيم عبد الله: مصطفى محمد ناكر فضل عليه

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إبراهيم عبد الله: مصطفى محمد ناكر فضل الزمالك عليه إبراهيم عبد الله: مصطفى محمد ناكر فضل عليه

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وجه إبراهيم عبدالله، عضو مجلس إدارة نادي السابق العديد من الإنتقادات إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف جالاتسراي التركي، وذلك عقب فشل انضمامه إلى نادي بوردو الفرنسي .

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية:«الزمالك صاحب الفضل على مصطفى محمد، فبعد أن تمت إعارته إلى عدة أندية مثل طنطا وطلائع الجيش، ثم حصل على فرصته مع الفريق الأول وانضم للمنتخب الوطني من خلال القلعة البيضاء، لكنه أنكر فضل النادي، ولا ينظر إلا لمصلحته الشخصية فقط».

واختتم عبدالله: العلاقة بين مصطفى محمد والجهاز الفني لفريق جالاتا سراي التركي بقيادة المدرب المخضرم فاتح تيريم، وصلت إلى طريق مسدود، حيث أن الأخير هو من طلب عدم تفعيل بند شراء اللاعب، وذلك عقب تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم«.

المصرى اليوم

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