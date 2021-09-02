«أرسنال» يفسخ تعاقده مع «ويليان» بالتراضى

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أعلن نادى أرسنال الإنجليزى فسخ تعاقده بالتراضى مع الجناح البرازيلى ويليان بشكل رسمى، حيث كان من المفترض أن ينتهى عقد ويليان مع أرسنال فى عام 2023، إلا أن اللاعب البرازيلى قرر عدم الاستمرار فى ملعب «الإمارات».

وقال أرسنال عبر موقعه الرسمى: «لقد توصلنا إلى اتفاق متبادل مع ويليان لإنهاء عقده سارى المفعول، كان أمامه عامان إضافيان على نهاية عقده، لكن بعد مناقشات إيجابية وبناءة مؤخرًا معه ومع فريقه، سيغادر للحصول على فرصة جديدة مع كورينثيانز فى البرازيل، حيث بدأ مسيرته المهنية».

وتابع النادى فى بيانه: «الجميع فى أرسنال يتمنى لويليان وعائلته كل خير فى المستقبل، ويخضع إنهاء العقد لاستكمال العمليات التنظيمية».

وانضم اللاعب البرازيلى الدولى إلى أرسنال من تشيلسى فى الصيف الماضى، وخاض 37 مباراة خلال موسم 2020/21.