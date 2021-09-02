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رضا عبد العال : عبدالله السعيد لا يصلح للزمالك

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رضا عبد العال : عبدالله السعيد لا يصلح للزمالك رضا عبد العال : عبدالله السعيد لا يصلح للزمالك

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يرى رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لن يكون صفقة رابحة لنادي ، حال التعاقد معه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية :«عبدالله السعيد لاعب مميز، وصاحب شخصية قيادية داخل وخارج الملعب، لكنه يلعب بدون ضغط في فريق بيراميدز، ولن يظهر بنفس الآداء حال انضمامه إلى الزمالك، لذلك أرى أن الفريق ليس بحاجة إلى التعاقد مع اللاعب، خاصة بعد كبر سنه وبلوغه عامه ال36».

وعن عودة حمدي النقاز، لصفوف الزمالك قال :«أرفض عودة النقاز، لصفوف الزمالك لأنه سبق وأن هرب من الفريق بشكل مفاجئ».

وأضاف :«أتعجب من مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع اللاعب ووكيله، خاصة أن الفريق ليس بحاجة لخدماته الفنية».

المصرى اليوم

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