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رضا عبد العال يطالب برحيل هؤلاء اللاعبين عن

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رضا عبد العال يطالب برحيل هؤلاء اللاعبين عن الزمالك رضا عبد العال يطالب برحيل هؤلاء اللاعبين عن

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن هناك بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لا يستحقون الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الموسم المقبل.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية :«هناك أكثر من لاعب لا يستحق الاستمرار مع نادي الزمالك في الموسم المقبل، على رأسهم ثنائي قلب الهجوم مروان حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري»، مؤكدًا :«أسامة فيصل، أفضل من الثنائي، ويستحق أن يحصل على فرصة بشكل أساسي، فهو كان سببًا في فوز الفريق ببطولة الدوري، بهدفه في طلائع الجيش».

وأضاف :«يجب أيضًا الاستغناء عن التونسي حمزة المثلوثي، فهو ليس جديرًا باللعب للنادي الأبيض ومش بيعرف (يباصي)».

وتابع :«جنش، لا يستحق الاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل لتراجع مستواه الفني، من الأفضل بيعه لأي من الأندية».

المصرى اليوم

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