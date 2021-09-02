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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن هناك بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحقون الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الموسم المقبل.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية :«هناك أكثر من لاعب لا يستحق الاستمرار مع نادي الزمالك في الموسم المقبل، على رأسهم ثنائي قلب الهجوم مروان حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري»، مؤكدًا :«أسامة فيصل، أفضل من الثنائي، ويستحق أن يحصل على فرصة بشكل أساسي، فهو كان سببًا في فوز الفريق ببطولة الدوري، بهدفه في طلائع الجيش».

وأضاف :«يجب أيضًا الاستغناء عن التونسي حمزة المثلوثي، فهو ليس جديرًا باللعب للنادي الأبيض ومش بيعرف (يباصي)».

وتابع :«جنش، لا يستحق الاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل لتراجع مستواه الفني، من الأفضل بيعه لأي من الأندية».