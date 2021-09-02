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روت إسراء إسماعيل، مصورة فوتوغرافية، تجربتها مع التصوير وتحديها إعاقة فقدان البصر.

وأوضحت إسراء إسماعيل خلال استضافتها في برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها حاولت الالتحاق بكلية الإعلام لشغفها بالمهنة غير إنها كانت لا تقبل المكفوفين بسبب متحوى الدراسة الذي يحتوي دراسة التصوير، مشيرة إلى أن الصدفة قادتها مبادرة تحت اسم «قد التحدي» مؤسسها خالد فريد لتدريب أصحاب الإعاقات على مهنة التصوير.

وأضافت أن المبادرة كانت تدربهم على التصوير بالكاميرا، مضيفة أنها الفكرة في بدايتها كانت مستحيل تنفيذها حتى حصلت على التدريب الكافي لكي تعمل بمهنة التصوير وتتقنه.