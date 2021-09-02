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مجدي الهواري يشيد بالمصورة إسراء إسماعيل رغم إعاقتها البصرية ()

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مجدي الهواري يشيد بالمصورة إسراء إسماعيل رغم إعاقتها البصرية (فيديو) مجدي الهواري يشيد بالمصورة إسراء إسماعيل رغم إعاقتها البصرية ()

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أشاد مجدي الهواري، المنتج والمخرج، بقدرة إسراء إسماعيل على تحدي إعاقتها البصرية واحتراف التصوير.

وقال الهواري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد 2: «عايز أشكرها على التزامها وحرصها على التواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية ياما في الجراب يحاوي».

وأكد أن إسراء لديها شعور جيد باتخاذ اللقطة المناسبة والتي يقع فيها بعض المصورين المتميزين، مضيفا أنها من خلال صوت الذي أمامها تستطيع اتخاذ الوضع المناسب للتصوير دون أي مجهود.

فيما أعربت إسراء، عن سعادتها البالغة بمكالمة المنتج مجدي الهواري، متمنية مقابلته في أقرب فرصة.

المصرى اليوم

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