رياض محرز ينتقد لاعبى السيتي ..بعضهم يلعبون من أجل المال فقط

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انتقد النجم الجزائري رياض محرز، عدم اهتمام بعض اللاعبين في مانشستر سيتي بكرة القدم، مشيرًا إلى وجود بعض النجوم يلعبون فقط من أجل المال.

وقال محرز في حوار مع «كانال بلس» نقلته صحيفة ذا صن «البريطانية:»اللاعبون في السيتي لا يشاهدون مباريات الفرق الأخرى على التلفزيون، ولا يمنحهوم أي اهتمام«.

وأضاف: «في العديد من المرات استمع في غرف خلع الملابس سؤال: ماذا حدث في مباراة الأمس؟ لا أعرف حينها بماذا أرد، فربما يتعلق السؤال حينها بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا».

وتابع النجم الجزائري صاحب الـ30 عامًا: «عندما تكون لاعب كرة قدم، لا يفترض بك أن تأتي في الصباح وتسأل عن نتائج مباريات الأمس، لدي أصدقاء يلعبون كرة القدم، ولكنهم لا يحبونها».

وأتم: «يلعبون كرة القدم لأنهم ملزمون بذلك وهناك أموال كبيرة بها، ولكن بالنسبة لي كرة القدم تتعلق بالشغف، وأنا اقترب من نهاية مسيرتي وأسأل نفسي ماذا يمكن أن أقدم في عالم كرة القدم، هي فقط الأمر الوحيد الذي أفكر به».