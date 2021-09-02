حمادة أنور: البدري ظلم محمد عبد الغني

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يرى حمادة أنور، عضوٍ مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كان يستحق التواجد ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر مباراتي انجولا والجابون.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،:«محمد عبدالغني، يستحق التواجد مع المنتخب الوطني، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الزمالك في المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري»، مؤكدًا :«اللاعب اتظلم بعدم انضمامه للمنتخب».



وعن أداء المنتخب تحت قيادة حسام البدري، قال:«لم نر أداء للمنتخب من المباراة الأولى لحسام البدري، ولكن الأهم هو تحقق الفوز»، مضيفا :«لو كان المنتخب حقق نتائج سلبية، لتمت إقالة البدري».

يذكر أن المنتخب الوطني نجح في تحقيق الفوز على أنجولا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.