أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير بـ«فايرز» الأمريكية يكشف أعراض خطيرة في إصابة الأطفال بمتحور «دلتا»

Print
خبير بـ«فايرز» الأمريكية يكشف أعراض خطيرة في إصابة الأطفال بمتحور «دلتا» خبير بـ«فايرز» الأمريكية يكشف أعراض خطيرة في إصابة الأطفال بمتحور «دلتا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف الفقي، كبير خبراء بالإدارة العالمية للبحوث والتطوير بشركة فايرز الأمريكية، إن سلالة «دلتا» أصبحت السلالة الأكثر شيوعًا في عدد من الدول الأوروبية، مؤكدًا أنها أكثر انتشارًا بين الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف «الفقي» في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي أم سي» المذاع على فضائية «دي أم سي» اليوم الأربعاء، عن خطورة أعراض سلالة دلتا بين الأطفال، موضحًا أن نسب إشغال الأسرة في مستشفيات فلوريدا ولويزانا بين الأطفال ارتفعت بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن بعض الأطفال يعانون من ضيق في التنفس وتدهور حالتهم بصورة كبيرة وبعضهم يضطروا للدخول في غرف العناية المركزة، موضحًا أن هناك زيادة مضطردة خلال الشهرين الماضيين ولاسيما في الولايات التي نسب التطعيم فيها متدنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك