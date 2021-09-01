كنت فاكرهم بيهزروا.. الطفل زياد يروي تفاصيل اللحظات المؤلمة بعد اختطافه في المحلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى الطفل زياد، تفاصيل اختطافه في المحلة الكبرى، وكيف تعامل أفراد العصابة معه خلال احتجازه.

وقال زياد خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 «كنت مع والدتي بنفتح المحل، وفجأة العربية وقفت وأحد الخاطفين قالي لو اتكملت هضربك بالمسدس»، مضيفا «قولت له لو راجل اضربني حالا».

وأشار إلى أن المختطفين كانوا 3 رجال داخل السيارة التي استمرت في السير لمدة ساعة، موضحا أن المختطفين وضعوا فوقه «جلابية» كي يحجبون عنه الرؤية، ثم وضعوا عصابة على عينه.

وتابع «استمعت إلى المختطفين وهم يتحدثون حول خطة الاستعانة بسيارة نصف نقل تحتوي على أسلحة، وحرق السيارة الملاكي، وبعدما وصلنا إلى المنزل أجروا اتصال بوالدي وطالبوه بفدية 2 مليون جنيه»، معلقا «كنت فاكره صحاب بابا وبيهزروا معايا، وساعات كنت بقول أنا بحلم».

وأكمل «الداخلية وصلت إلى المنزل، وقالولي إحنا ضباط يا زياد، نفس لما أكبر أكون ضابط»، موجها الشكر إلى والديه ورجال الأمن لجهودهم على إنقاذه.