أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ترتيب مجموعة منتخب في تصفيات بعد الفوز على أنجولا

Print
ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على أنجولا ترتيب مجموعة منتخب في تصفيات بعد الفوز على أنجولا
حقق منتخب الأول فوزًا شاقًا على حساب ضيفه الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بمنافسات الجولة الأولى من تصفيات 2022. سجل هدف المباراة الوحيد محمد مجدي أفشة في الدقيقة 5 من عمر المباراة.
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

وفاز منتخب ليبيا على حساب ضيفه الجابوني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة نفسها لتصفيات المونديال.

وبادر الجابوني بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أندرية بوكو ورد للمنتخب الليبي علي سلامة في الدقيقة 28، قبل أن يحرز سند الورفلي هدف الانتصار مع الدقيقة 89.

بهذه النتيجة تصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أنجولا بهدف نظيف بالمشاركة مع نظيره الليبي بنفس عدد النقاط. وتذيل كل من الجابون وأنجولا المجموعة بلا رصيد من النقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم