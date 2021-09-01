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حقق منتخب مصر الأول فوزًا شاقًا على حساب ضيفه الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بمنافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022. سجل هدف المباراة الوحيد محمد مجدي أفشة في الدقيقة 5 من عمر المباراة.ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

وفاز منتخب ليبيا على حساب ضيفه الجابوني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة نفسها لتصفيات المونديال.

وبادر المنتخب الجابوني بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أندرية بوكو ورد للمنتخب الليبي علي سلامة في الدقيقة 28، قبل أن يحرز سند الورفلي هدف الانتصار مع الدقيقة 89.

بهذه النتيجة تصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أنجولا بهدف نظيف بالمشاركة مع نظيره الليبي بنفس عدد النقاط. وتذيل كل من الجابون وأنجولا المجموعة بلا رصيد من النقاط.