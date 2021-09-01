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جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

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وسط خدمات متكاملة وجهود تبذلها الجهات العاملة في الحرم المكي من أجل راحتهم

جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

جَمال الاصطفاف والتنظيم الدقيق والخشوع والسكينة؛ لن تراه إلا في الحرمين الشريفين، وأنت تشاهد المصلين وهم يصطفون حول الكعبة المشرفة مفعمون بالإيمان والاطمئنان والروحانية؛ وسط خدمات متكاملة وجهود تبذلها الجهات العاملة في الحرم المكي الشريف من أجل راحتهم؛ وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية والرعاية بالحرمين الشريفين وزائريهما.

ويقف خلف هذا الاصطفاف الدقيق التي أظهرته الصور، أثناء صلاة المغرب من يوم أمس الأربعاء؛ بعد توفيق الله - عز وجل - رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ الذين يبذلون جهوداً مضنية في عملية تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام وبتنسيق متناغم مع الجهات العاملة بالحرم المكي الشريف؛ وهو ما عكسته تلك الصور من اصطفاف وتنظيم رائع يظهر جليّاً للزائر والمشاهد أيضاً من خلف الشاشات التلفزيونية.

تلك الدقة في تنظيم الحشود لن تراها سوى في الحرمين الشريفين برغم الأعداد الكبيرة التي لم تؤثر على الجهود المبذولة في هذا الجانب، والتي تسعى من خلالها الجهات العاملة لراحة الزوار والمصلين خلال أدائهم الفرائض والمناسك، وفق ما توليه القيادة الرشيدة في الاهتمام الكبير بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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