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أستاذ علم فيروسات: الوضع الوبائي لـ«كورونا» غير مبشر.. واللقاح لا يمنع الإصابة

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أستاذ علم فيروسات: الوضع الوبائي لـ«كورونا» غير مبشر.. واللقاح لا يمنع الإصابة أستاذ علم فيروسات: الوضع الوبائي لـ«كورونا» غير مبشر.. واللقاح لا يمنع الإصابة

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قال أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا حول العالم غير مبشر، متابعا: « يتحور باستمرار، حيث وصل إلى أكثر من 9 تحورات».

وأضاف الشبيني، خلال برنامج «الحياة اليوم»، أن «لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس، ولكنه يساعد على تقليل شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة».

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تطوير لقاح جديد لمواجهة تحورات فيروس كورونا الجديدة، أمثال متحور «مو»، مشددا على أن متحور دلتا هو الأكثر خطورة وانتشارا حتى الآن.

المصرى اليوم

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