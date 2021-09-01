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«عاوزه توصل لحاجه معينه».. أول تعليق لـ «صالح» بعد أزمته الأخيرة مع مي حلمي

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«عاوزه توصل لحاجه معينه».. أول تعليق لـ «صالح» بعد أزمته الأخيرة مع مي حلمي «عاوزه توصل لحاجه معينه».. أول تعليق لـ «صالح» بعد أزمته الأخيرة مع مي حلمي

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علق الكابتن أحمد صالح نجم نادي السابق، على أزمته الأخيرة مع إحدى مقدمي البرامج الرياضية: «لما بتكون قاعد مع ضيف بتسأله سؤال وتديه الفرصة عشان يجاوب عليه، لكن لما تسأل سؤال ولسه متكلمش بتقطع عليا عشان تسألني في حاجة تانية عشان عاوز توصل لحاجة معينة من الحلقة طب أنا جاي ليه ؟!».

وأضاف «صالح» في حواره لبرنامج «البريمو» على فضائية «TeN»: «الجمهور هو اللي هيستفيد أو هيقول أني اتكلمت كويس أو مقتنع بكلامي أو لا»، موضحًا: «المشاهد هو اللي بيتحكم عليا تسألني سؤال والناس بتقول أنا صح أو غلط».

وتابع: «لو أنا بشتغل صح هتجيبني تاني ولو بتكلم غلط محدش هيجيبني، وأنا في اليوم اللي حصلت فيه المشكلة مع المذيعة كنت زي العادة دائمًا صادق».


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