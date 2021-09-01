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ترتيب مجموعة في تصفيات 2022 بعد مباريات الجولة الأولى

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ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد مباريات الجولة الأولى ترتيب مجموعة في تصفيات 2022 بعد مباريات الجولة الأولى

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منتخب يتصدر مجموعته السادسة في تصفيات 2022 بقطر بعدما تغلب على نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9- 2021 بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على أرض ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفاز منتخب ليبيا على حساب ضيفه الجابوني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة نفسها لتصفيات المونديال.

وسجل الجابوني في الدقيقة 11 عن طريق أندرية بوكو ورد للمنتخب الليبي علي سلامة في الدقيقة 28، قبل أن يسجل سند الورفلي هدف الفوز مع الدقيقة 89.

بهذه النتيجة تصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أنجولا بهدف نظيف بالمشاركة مع ليبيا بنفس عدد النقاط ، وتذيل كل من الجابون وأنجولا المجموعة بلا رصيد من النقاط.

المصرى اليوم

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