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جامعة جنوب الوادي تنفذ خطة التطعيم ضد

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جامعة جنوب الوادي تنفذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا جامعة جنوب الوادي تنفذ خطة التطعيم ضد

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تنفذ جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة ،وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خطة تأمين اللقاح ضد لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإدارى بالجامعة

تطعيم العاملين بجامعة جنوب الوادى ضد كورونا

وأشار رئيس الجامعة أن هذه الخطة تستهدف تأمين جرعة اللقاح لكل منتسبي الجامعة ضد فيروس كورونا تمشيا مع توجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على سلامة وتحصين منتسيبيها .

وذكر نائب رئيس الجامعة أنه تم مخاطبة كليات الجامعة لتجهيز أماكن يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بمنتسبي كل كلية من خلال وحدة الخدمات الإلكترونية بها.

تطعيم العاملين بجامعة جنوب الوادى ضد كورونا

وقال إنه تم عقد ورشتي عمل الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات، واستهدفت مندوبي الكليات من وحدات الخدمات الإلكترونية، وحاضرها مندوب من وزارة الصحة، ومدير مركز المعلومات بالجامعة ومدير موقع الجامعة.

تطعيم العاملين بجامعة جنوب الوادى ضد كورونا

والورشة الثانية حاضرتها الدكتورة أسماء نفادى مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية بحضور مجموعة من الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض ،وذلك لتحديد وتوزيع أدوار كل منهم في عملية اللقاح إضافة إلى أنه تم حقن اللقاح لمنتسبي الجامعة من أعضاء الجهاز الإداري بمستشفى الطوارىْ بالجامعة.

المصرى اليوم

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