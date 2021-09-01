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ماكونيل: لن يكون هناك أي جلسة لعزل بايدن

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ماكونيل: لن يكون هناك أي جلسة لعزل بايدن ماكونيل: لن يكون هناك أي جلسة لعزل بايدن

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رد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، على الدعوات الجمهورية لعزل الرئيس جو بايدن، عقب الانسحاب من أفغانستان، قائلا إنه لن تكون هناك أي جلسة لعزله.

واعتبر ماكونيل أن «الجهد الذي سيبذل لعزل بايدن من منصبه لن يجدي».

وأضاف: «الرئيس لن تتم إزاحته من منصبه.. أعتقد أن الطريقة التي يتم بها تعديل هذه السلوكيات في هذا البلد هي في صناديق الاقتراع.. لن يكون هناك عزل».

وجاءت تعليقات ماكونيل وسط دعوات جمهورية لإقالة بايدن، على الرغم من أن جهودهم محكوم عليها بالفشل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وليلة الثلاثاء أعلن البنتاجون أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابول الدولي وانتقلت السيطرة على المطار إلى «طالبان».

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان، كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك، معتبرا أن قرار الانسحاب من أفغانستان «لا يتعلق فقط بالبلد المذكور، بل بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى».

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