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طرح النجم مصطفى كامل سادس أغانى ألبومه الجديد والتي تحمل اسم «حلوة حياتي» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وتقول كلمات الأغنية: ياللي عـشت سنين حياتى الحلوة، من أول لقاك، ياللي قلبي من ملايين البشر اختار هواك حلوة حياتى معاك من بدايتها ولنهايتها، كل حاجة وياك يا حبيبي حبيتها، كل لحظة معاك انا عمرى ما نسيتها، حلوة وانا جوه حضنك في فرحك في حزنك، حلوة بحـرتك حلوة بغـيرتك حلوة بلحظة لقاك، حلوة وياك يا قلبى طول م انت جنبي، ياحظي الحلو وبختي الحلو إن أنا قلبي في يوم لقاك، يا أغلى من حياتي وعمري ونورعنيا يا إنت أجمل هدية طلعت بيها من الحياة، حبيبى اللى احلوت دنيتى من يوم لقاه».

ومؤخرًا طرح مصطفى كامل أغنية «وجع قلبي» من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره.

وجاءت إشادات كثيرة على الأغنية من الجمهور، منها «بالتوفيق يا نجم» و«استمر يا فنان» و«أغنية حلوة أوي» و«ما أحلاها» وغيرها.