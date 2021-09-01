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ضبط مخزن لبيع الكتب الدراسية بدون ترخيص في الأزبكية

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ضبط مخزن لبيع الكتب الدراسية بدون ترخيص في الأزبكية ضبط مخزن لبيع الكتب الدراسية بدون ترخيص في الأزبكية

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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 315 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون ترخيص داخل مخزن بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المسئولين عن مخزن كتب خاص بإحدى الشركات بالأزبكية ، ببيع كتب دراسية بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وتم التقابل مع أمين المخزن ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 315000 نسخة من كتاب تعليمى خارجى مختلف العناوين والسنوات الدراسية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه أمين المخزن والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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