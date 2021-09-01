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رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات يسلم بطلة ألمانيا الميدالية الذهبية

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رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات يسلم بطلة ألمانيا الميدالية الذهبية رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات يسلم بطلة ألمانيا الميدالية الذهبية

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قام إنريكو ديلا كاسا رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات بتسليم الألمانية جيتي سيمون الميدالية الذهبية بعد فوزها بالمركز الأول فى منافسات فردي الاسكراتش سيدات ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها بمضمار الدراجات باستاد القاهرة في الفترة من 1 الى 5 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .
كما تم تتويج الروسية فاليريا فالجونين بالميدالية الفضية لذات السباق، فيما توجت البولندية ماجا تراكا بالميدالية البرونزية.

ومن جانبها أشادت جيتي سيمون، الفائزة بالميدالية الذهبية في سباق فردي سكراتش سيدات، بالتنظيم المصري لبطولة العالم لدراجات الناشئين مضيفة أن الأجواء رائعة بالنسبة لها خاصة أنها الزيارة الأولى لها لمصر.
وأضافت أنها واجهت بعض الصعوبات في الإعداد خاصة لظروف لكنها استطاعت التغلب عليها وخاضت عدة معسكرات قبل البطولة.

المصرى اليوم

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