رئيس الاتحاد الدولي للدراجات يشيد بحفل افتتاح بطولة العالم

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أشاد رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابرتيانت، بالتنظيم الرائع لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 المقامة حاليا في القاهرة ، خلال الفترة من 1الى 5سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي



كما أشاد لابارتيانت بالحفل المبهر والاستعراضات التي قدمتها فرق الدراجات والجمباز والالعاب النارية والفقرة الفنية في الحفل.



ووجه لابارتيانت خلال كلمته في حفل الافتتاح ، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقامة البطولة تحت رعايته، مؤكدا أن مصر بلد جميل ، أصبح محط أنظار العالم في استضافة البطولات والاحداث الرياضية الضخمة .



كما أشاد لابرتيانت بجهود الحكومة المصرية والاتحاد المصري للدراجات، في إنجاز مضمار استاد القاهرة الدولي علي احدث النظم العالمية الحديثة والذي يستضيف بطولة العالم لدراجات المضمار لاول مرة .



واضاف رئيس الاتحاد الدولي أن البطولة حققت نجاحا ملحوظا في أول يوم لها، مشيدا بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على المشاركين في البطولة.