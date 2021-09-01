«الزراعة»: حملات على 275 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية في 12 محافظة في شهر

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات.

وقال السيد القصير وزير الزراعة في تصريحات صحفية الأربعاء، إن هذه الحملات تستهدف الكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأضاف «القصير» أن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية قامت بشن حمله مكبرة في 12 محافظة هي (الشرقية، الغربية، بني سويف، الدقهلية، البحيرة، السويس، المنوفية، القليوبية، المنيا، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 275 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أغسطس.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم رصد 129مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأشار «القصير» إلى أنه تم إصدار (24) قرارا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (106) منشآت بيطرية بمحافظات: (الشرقية – بنى سويف – الغربية – البحيرة – القليوبية – كفر الشيخ – الجيزة – المنيا – المنوفية- السويس)، موضحا أنه تم عمل محضر جنح بمحافظة كفر الشيخ، و(11) محضرا (إداريًا) بمحافظات: الشرقية – بني سويف – المنوفية، وتنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (11) مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: الشرقية – الدقهلية – بني سويف – الإسكندرية – كفر الشيخ.

من جهته، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.