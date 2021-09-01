وزير الرياضة و6 محافظين يشهدون ختام فعاليات مهرجان talent بالعربي

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نظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية كبيرة على مسرح الوزارة بمناسبة ختام مهرجان talent بالعربي الذي نفذته الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذي شارك به نحو 22 ألف مشارك من مراكز الشباب والأندية وطلاب المدارس من مختلف نجوع وقرى ومدن الجمهورية.

شهد الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ولفيف من المثقفين والفنانين، وعدد من قيادات الوزارة، والكتاب منهم الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي اياد أبوالحجاج رئيس مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والإعلامي نشأن الديهي .

يستهدف مهرجان talent بالعربي اكتشاف المواهب الفنية المختلفة للنشء في المرحلة العمرية من 8 حتى 17 عاماً في المجالات «الفنية، الأدبية، العلمية، الرياضية والمجتمعية»، على مستوى كافة المحافظات، لتسليط الضوء على المواهب الواعدة، والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم المختلفة.

في كلمته، ثمن الدكتور أشرف صبحى على أهمية مهرجان talent بالعربي في اكتشاف المواهب الفنية وتنمية مهاراتهم ودعمهم وغرس قيم الفنون ودورها داخل نفوس النشء والشباب، والمساهمة في تكوين جيل جديد مبدع في شتى المجالات، مقدماً الشكر والتقدير للجان التحكيم والفنانين والمثقفين الذين شاركوا مع الوزارة في تنفيذ المهرجان والذي كان لهم بالغ الأثر في نجاح فعاليات المهرجان .

أشاد وزير الشباب والرياضة بالإبداعات الفنية التي قدمها المشاركون في فعاليات المهرجات والتي تؤكد أن مصر زاخرة بالمواهب، مشيرا أن الوزارة تولى العناية الخاصة بالطلائع المبدعين وتعمل على دعمهم ورعايتهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم من خلال سلسلة من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات على مدار العام.