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في لفتة لطيفة فوجئ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال دخول المدن الجامعية لتفقد الاستعدادات، بوقوف «كلب» الحراسة على بوابة المدن برفع يديه للتسليم عليه، وهو ما استجاب له د.الخشت حيث توجه للكلب وسلم عليه، ومسح رأسه.

وقال الدكتور الخشت، عن الكلب عبر صفحته الرسمية على «الفيس بوك»،: طيب ووفي.. لكنه وحش ضد اللصوص والخونة..الحارس المؤتمن على باب مدينة الطلبة.. مد يده فكيف أردها«.

واستعان الدكتور الخشت بالآية الكريمة رقم ١٨ من سورة الكهف: (وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا).

وكان الدكتور الخست، تفقد أعمال التطوير والتجديد التي تتم داخل المدن الجامعية استعداد لبدء العام الدراسي الجديد، كما أعلن عن خطة شاملة لتطعيم كافة المنتسبين للجامعة بلقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي.

رئيس جامعة القاهرة يسلم على «كلب»..مد يديه فكيف أردها (صور)