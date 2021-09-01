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وزير الرياضة : افتتاح رئيس الوزراء لبطولة العالم للدراجات شرف عظيم

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وزير الرياضة : افتتاح رئيس الوزراء لبطولة العالم للدراجات شرف عظيم وزير الرياضة : افتتاح رئيس الوزراء لبطولة العالم للدراجات شرف عظيم

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رسميا بطولة العالم للدراجات للناشئين التي تقام على مضمار استاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية في الفترة من ١ الي ٥ سبتمبر الجاري.
وشهد مراسم حفل الافتتاح عروض فنية ورياضية والعاب نارية
بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي و الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري و الإفريقي للدراجات و بحضو ديفيد لبارتيانت رئيس الاتحاد الدولي و انريكو دلاساكا رئيس الاتحاد الاوربي وبحضور عدد من سفراء الدول المشاركة فى المنافسات والتى تصل عددها إلى 46 دولة .
و بدأ مراسم حفل الافتتاح بفقرة غنائية للفنان محمد نور و بعدها استعراض لأعلام الدول المشاركة ثم استعراض بالدراجات لإحدى الفرق و بعدها عرض ألعاب نارية .
وقال وزير الرياضة في كلمته أنه شرف كبير ان تقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يعكس اهتمام سيادته بالرياضة و الرعاية التي تحظى بها المنظومة الرياضية في .
و اضاف صبحي : تتشرف مصر باستضافة البطولة التي جاء تنظيمها بالتسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كل الإمكانيات لإنجاح البطولة التي يشارك بها أكبر دول العالم.
و أوضح أنه كانت هناك متابعة يومية مع اللجنة المنظمة على مدار الأسابيع الماضية لمتابعة سير العمل لافتتاح البطولة.
وتمنى صبحى في كلمته التوفيق لكل الدول المشاركة.
ومن جانبة اكد الدكتور وجيه عزام ان استضافة مصر منافسات بطولة العالم للدراجات للناشئين لأول مرة يعد حدثا فريدا خاصة وانه يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى
واضاف عزام فى حفل الافتتاح ان الرئيس قام بامر لايمكن نكرانه وهو تحويل مضمار الدراجات من مكان مهجور إلى مضمار دولى نال اشادات دولية من الدول المشاركة فى بطولة العالم فى وقت قياسى

وقال عزام فى افتتاح البطولة ": شكرا الرئيس السيسى على إقامة البطولة تحت رعايته "

ووجه عزام الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولى ديفيد لابارتيانت وكذلك رئيس الاتحاد الأوروبي على ٩ضور منافسات البطولة.

واشار رئيس الاتحاد أن الدولة المصرية قدمت كل الدعم لانجاح البطولة وخروجها بالشكل الذى يليق باسم مصر.


ويشارك فى بطولة العالم للدراجات 47 دولة ، وتوالى وصول الوفود خلال الأيام الماضية على أفواج.

المصرى اليوم

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