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تقر نظاما لرد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها

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الحكومة تقر نظاما لرد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها تقر نظاما لرد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها

جى بي سي نيوز :- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام ردّ الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن لسنة 2021م.

ويهدف النظام إلى تنظيم آليّة ردّ الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن، وتحديد الحالات التي يتمّ فيها ردّ الضرائب والرسوم، والشروط المتعلّقة بها، وبيان الإجراءات الواجب اتّخاذها من صاحب العلاقة ودائرة الجمارك لهذه الغاية.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظام رعاية المسنين لسنة 2021م، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحيّة والنفسيّة والاجتماعيّة لفئة المسنّين، من خلال إيجاد حساب خاص لذلك، وتحديد أوجه الإنفاق منه، وتشجيع ذوي المسنّين غير المقتدرين أو المتبرّعين على رعايتهم منزليّاً.

وأقرّ المجلس نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق الماليّة لسنة 2021م، الذي يتضمّن وضع هيكل تنظيمي ينظّم مهام الهيئة، ويحدّد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتصال والتّنسيق فيما بينها.

جي بي سي نيوز

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