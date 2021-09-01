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للدجل والشعوذة.. سقوط متهم أنشأ صفحة على فيس بوك للنصب

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للدجل والشعوذة.. سقوط متهم أنشأ صفحة على فيس بوك للنصب للدجل والشعوذة.. سقوط متهم أنشأ صفحة على فيس بوك للنصب

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تمكنت مباحث الآداب من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لممارسة أعمال الدجل بغرض النصب على المواطنين.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام بقدرته على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بالإسكندرية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الغربية، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة لذات الغرض، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، واتُخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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