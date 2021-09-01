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هاجم حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويأتي ذلك بعدما تقدم باستقالته من منصبه عقب تتويج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، من أجل تدريب فريق الصقر السعودي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز،:"أي مدرب، يتمنى أن يكون متواجدًا في الجهاز الفني للزمالك، مينفعش بعد التتويج ببطولة الدوري تقدم استقالتك، الزمالك أكبر من ذلك مهما كان العرض الذي جاء لك".

وأضاف :"أنت مش واخد الزمالك محطة، النادي الأبيض، أكبر من أنه يكون محطة وأكبر من أي حد"، مضيفًا :"لو هناك مشاكل سيقوم مسؤولي النادي الأبيض بحلها".

وأردف: :"ليس من المنطق أن اترك الزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري، من المفترض أن يتم الحفاظ على الجهاز الفني وليس (تفتيته)"، موضحا :"الزمالم كان رافضًا لرحيل أحمد عبد المقصود، لكن مدرب وقع مع النادي الجديد، قبل ان يتقدم باستقالته بشكل رسمي".