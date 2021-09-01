العثور على جثة شاب نهشتها الكلاب في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر الأهالي بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على جثة شاب ملقاة في منطقة نائية نهشتها والتهمتها الكلاب والحيوانات الجبلية في منطقة سهل بركة بالفرافرة.

كان اللواء محمود فاروق، مدير امن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب في منطقة نائية، حيث عثر الأهالي على جثة لشاب يدعي محمد رضا إبراهيم 18 عامًا، من محافظة البحيرة ملقاة بمنطقة نائية في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة نهشتها الكلاب والحيوانات الجبلية، وكشف محضر الواقعة، أن معظم النصف العلوي من جثة الشاب غير متواجد بسبب تعرض الجثة للنهش، وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بنداب الطب الشرعي لفحص الجثة ومعاينتها وإعداد تقرير عن سبب الوفاة.