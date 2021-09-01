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سيناتور أمريكي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»

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سيناتور أمريكي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة» سيناتور أمريكي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»

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اعتبر السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال أن لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا تصبح قصته «قصة مرعبة»، معربا عن أمله في تشكيل حكومة هذا الأسبوع للبدء بمعالجة انهيار لبنان المالي.

وقال بلومنثال للصحفيين في نهاية زيارة وفد من الكونغرس إلى بيروت استغرقت يومين إن «لبنان في حالة سقوط حر... شاهدنا هذا الفيلم من قبل وهو قصة مرعبة، لكن الأمر الطيب أن هذا يمكن بل ينبغي تفاديه».

وقال السناتور كريس ميرفي رئيس الهيئة المعنية بالتعامل مع قضايا الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: «سمعنا أنباء طيبة اليوم».

وأضاف أنه يتوقع تشكيل حكومة ربما لدى عودته إلى بلده.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع والأردن بشأن خطة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية إنها تشمل استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن وتوريدها عبر سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية تشمل ما يعرف بقانون «قيصر».

من جهته اعتبر السيناتور كريس فان هولن أن «التعقيد يكمن في التوريد عبر سوريا... نبحث عن سبل لمعالجة الأمر رغم قانون قيصر».

المصرى اليوم

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