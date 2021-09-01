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أرمينيا تتهم أذربيجان بتدمير جسرًا حجريًا من القرن التاسع عشر

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أرمينيا تتهم أذربيجان بتدمير جسرًا حجريًا من القرن التاسع عشر أرمينيا تتهم أذربيجان بتدمير جسرًا حجريًا من القرن التاسع عشر

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اتهمت أرمينيا، أذربيجان، بتدمير جسر ماكون الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر في قرية ميتس تاغر في ناجورنو كاراباخ في، وفقًا لتقرير مرصد تراث القوقاز.

وأضاف المرصد أنه من الصعب رؤية الهيكل الصغير في صور القمر الصناعي بسبب الغطاء الشجري، لكن مصادر صحة الأطفال أكدت موقعه، تم بناء الجسر المقنطر في عام 1890 من الحجارة المنحوتة تقريبًا، ويمتد على أحد روافد نهر إيشخاناجيت.

وأكد المرصد أن المخاوف بشأن الحفاظ على المواقع الثقافية في ناجورنو كاراباخ، أصبحت أكثر إلحاحًا بسبب ما أسمته تاريخ الأذربيجانية في التدمير المنهجي للتراث الأرمني الأصلي.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر وتوقفت في 10 نوفمبر الماضي بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ.

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