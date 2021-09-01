حمادة أنور: حسين الشحات أفضل من رمضان صبحي

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يرى حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن حسين الشحات جناح النادي الأهلي أفضل من رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حسين الشحات، أفضل فنيا من رمضان صبحي، في الوقت الحالي، ويستحق التواجد في التشكيل الأساسي للمنتخب أمام أنجولا».

وأضاف :«رمضان صبحي لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ أولمبياد طوكيو، على عكس حسين الشحات، الذي كان يتواجد بشكل أساسي مع الأهلي في المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري، وقدم مستوى مميز للغاية».

وتابع :«من الممكن أن يدفع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب برمضان صبحي، في الشوط الثاني من مباراة أنجولا».

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأنجولي، مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.