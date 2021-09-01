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محافظ بورسعيد يشهد مؤتمر اقتصادي لدعم مشروعات العاصمة الجديدة

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محافظ بورسعيد يشهد مؤتمر اقتصادي لدعم مشروعات العاصمة الجديدة محافظ بورسعيد يشهد مؤتمر اقتصادي لدعم مشروعات العاصمة الجديدة

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مؤتمرا اقتصادي في أحد المنتجعات السياحية ببورسعيد (بورتوسعيد )، وذلك لدعم مشروعات العاصمة الجديدة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الجديدة، وإلقاء الضوء عليها باعتبارها دولة جديدة، والتعريف بكافة المشروعات المتواجدة بالعاصمة الجديدة، والتي يحلم بها المصريون مما يساعد على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار بالعاصمة والتي تفوقت على نظيرها بأي مكان آخر داخل بل ربما على مستوى الوطن العربي وتم شرح ذلك بالإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية المؤتمر الاقتصادي في توضيح جهود الدولة المصرية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على أرض مصر، تضاهى كبرى المدن العالمية، وتساهم في الارتقاء بالاقتصاد والخدمات الإدارية والحكومية والصناعية وغيرها، مشيرآ إلى أهمية التعريف بهذه المشروعات ونشرها بما يحقق الاستغلال الأمثل للعاصمة الجديدة والأهداف المرجوة.

المصرى اليوم

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