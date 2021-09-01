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التنظيم والإدارة : اعادة التعيين بمؤهل عالي عدد 116 موظفا بجامعة جنوب الواد

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التنظيم والإدارة : اعادة التعيين بمؤهل عالي عدد 116 موظفا بجامعة جنوب الواد التنظيم والإدارة : اعادة التعيين بمؤهل عالي عدد 116 موظفا بجامعة جنوب الواد

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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ «التسوية» لعدد 116 موظفا بجامعة جنوب الوادي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.
وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤهم الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

المصرى اليوم

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