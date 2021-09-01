مراحل تطور الوجبة منذ حكم «فاروق» حتى الآن .. التغذية المدرسية..مفيدة ومبهجة للأطفال

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«لازم نغذى ولادنا لأنهم مستقبل مصر».. بهذه الكلمات تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أهمية التغذية للأطفال، خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ووجه الرئيس بالتدقيق الشديد فى كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع، لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التى تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيسًا لنظام صحى سليم للأجيال الصاعدة ومن ثمّ لجميع أفراد المجتمع وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءًا من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.

الوجبات المدرسية قديما

بدأت التغذية المدرسية بإصدار قانون 25 لسنة 1942 والذى يلزم الدولة بتوفير النفقات اللازمة للتغذية لمراحل التعليم الأولى، وعليه توفر وزارة التربية والتعليم الوجبات الغذائية للمدارس فى جميع المحافظات، وأمر الملك فاروق، حاكم مصر خلال هذه الفترة، بصرف وجبة مدرسية للتلاميذ لتحفيزهم على الذهاب للمدرسة ودعم أسرهم، وكانت الوجبة عبارة عن خبز وقطعة من الحلاوة الطحينية وطبق فول وقطعة الجبن الأبيض وكمية من الفول السودانى. وبمرور السنوات بعد قيام ثورة يوليو 1952 وأثناء تولى جمال عبدالناصر الحكم، سارت الحكومة المصرية على نفس الدرب فى صرف الوجبات المدرسية مع تدعيمها بالفاكهة، ومرت عشرات السنوات فى ظل حكومات متعاقبة فى مصر، تغيرت فيها شكل الوجبات المدرسية لتصبح عبارة عن علبة بسكويت 80 جرامًا أو فطيرة من المربى.

الوجبات المدرسية تساعد الأطفال على تحمل اليوم الدراسى

نشرت منظمة الصحة العالمية دراسة حديثة عن سوء التغذية، أشارت فيها إلى أن سوء التغذية يشمل فى جميع أشكاله نقص التغذية (الهزال والتقزّم ونقص الوزن)، ونقص الفيتامينات أو المعادن، وفرط الوزن، والسمنة، والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن نتائج مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم عند الأطفال، وذكرت فى التقرير أنه تم الكشف على 25 مليون طفل، وشمل مؤشرات الأمراض الثلاثة بين أطفال المدارس، وبلغ متوسط السمنة بين طلاب المدارس فى كافة أنحاء الجمهورية نحو 14%، والأنيميا 33% وهناك أماكن تجاوزت 50%، أما التقزم فجاء متوسطه نحو 5%.

«الفطيرة بتشجع الولاد يروحوا المدرسة بس لو كبرت شوية يبقى أحسن».. تقول إيمان عبدالراضى، ولية أمر، ورحبت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ لتأسيس نظام صحى سليم للأطفال، وقالت: «عندى أربعة من الأبناء فى مراحل دراسية مختلفة ومصاريف المعيشة صعبة، خصوصا فى الريف عندنا، لأن أغلب السيدات ربات بيوت والأب موظف بسيط أو أرزقى على باب الله وعايشين اليوم بيومه، والفطيرة اللى بيصرفها المصنع للولاد فى المدرسة حلوة، بس نفسنا حجمها يكبر شوية علشان يشبعوا».

مراحل إعداد الوجبات المدرسية

أحمد خيرى، موظف سابق بوزارة النقل، يرى أن تطبيق العدالة الاجتماعية فى منظومة التربية والتعليم تقوم على تجهيز وجبات غذائية مفيدة للتلاميذ، خاصة فى القرى والصعيد والمناطق النائية، وقال: «زمان فى الستينيات كنا بنستلم وجبة غذائية تغنينا عن أى شىء، وهى خبز وقطعتا جبن وثمرة فاكهة وقطعة حلاوة، فكنا نحرص على عدم الغياب من أجل الوجبة الغذائية، وإذا أرادت (التربية والتعليم) الحد من نسبة التسرب من التعليم وخلق نشء متعافٍ صحيًا عليها بالنظر إلى المناطق الفقيرة وتوزيع وجبات غذائية تتناسب مع درجة فقرهم لتحفيزهم على الذهاب للمدرسة».

وتبلغ القيمة الحقيقية لتكلفة توفير الوجبة المدرسية لطلاب المدارس 7.7 مليار جنيه، ويغطى برنامج التغذية المدرسية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للشريحة العمرية من 4 ـ12 سنة فى المدارس الحكومية الرسمية، كما تشمل المناطق الأكثر احتياجًا والمحافظات والمناطق النائية فى بعض المحافظات، لعدد 12 مليونًا و212 ألفًا و596 طالبًا وطالبة فى 31 ألفًا و403 مدارس، يستفيدون من الوجبات المدرسية.

والمستهدف من توزيع وجبات التغذية المدرسية فى الأساس التلاميذ فى مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، حيث يبلغ عدد تلاميذ مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى إجمالى 8 ملايين و150 ألفًا و793 طالبًا وطالبة، فيما يبلغ عدد الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف السادس الابتدائى، 6 ملايين و27 ألفًا و116 طالبًا وطالبة.

«التغذية المدرسية ليست ترفًا وإنما ضرورة لأبنائنا».. هذا ما أكده الدكتور أحمد منصور، أستاذ التغذية، وتحدث عن أهمية التغذية المدرسية للتلاميذ، وقال: «علماء التغذية على مدى العقود الماضية نظروا إلى الطعام على أنه مجموعة من المغذيات، وهى المركبات التى تؤدى وظائف محددة، مثل توليد الطاقة وتقوية الجهاز المناعى عند الأطفال وبناء الأنسجة لحمايتهم من دخول أى ميكروبات تهاجم الجسم، لذلك علينا توخى الحذر فى ضرورة تقديم وجبة غذائية آمنة للتلاميذ».

ويحذر منصور من سوء التغذية عند الأطفال والتى تتسبب فى إصابتهم بأمراض السمنة والتى أصيب بها قطاع كبير من الأطفال المصريين فى السنوات العشر الأخيرة، والتى سيترتب عليها فيما بعد أمراض السكر وتصلب الشرايين والقلب عند وصولهم لسن الشباب، إلى جانب إصابتهم بالكساح وهشاشة العظام والأنيميا وضعف النظر.

وينصح الدكتور رامى عادل، مدير مستشفى العجوزة سابقًا، بتقديم الفاكهة الطازجة والخضروات والحليب ومشتقاته الخالية أو قليلة الدسم لبناء جهاز مناعة سليم، والحرص على الحد من السعرات الحرارية التى يتناولها الطفل، مثل تقليل السكر المضاف والبعد عن الدهون المشبعة والتى توجد بشكل أساسى فى الأطعمة حيوانية المصدر كاللحوم والدواجن ومنتجات الحليب كاملة الدسم، ويمكن استبدالها بالزيوت النباتية فى المأكولات، مؤكدًا أن وضع نظام تغذية صحية للأطفال ينعكس بشكل إيجابى على البناء السليم للجسم وتجنب أى أمراض تنتج عن السمنة المفرطة أو المأكولات غير الصحية.