حبال واسلاك وسرنجات ..ادوات تعذيب عثر عليها داخل فيلا بها 80 محتجز بالمقطم

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نجحت أجهزة الامن بالقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية فى توجيه ضربة جديد لمراكز علاج الإدمان الغير مرخصة ، (فيلا)تمكنت القوات من رصد مركز جديد فى منطقة المقطم .

تبين من التحريات ان المركز غير مرخص وأن العاملين به غير مؤهلين وغير مدربين للتعامل مع متعاطى ومدمنى المخدرات ،تم تشكيل فريق بحث وتوجهت القوات الى المركز وهو عبارة عن فيلا بتفتيشها عثر على 80 مدمنا محتجزين داخل فيلا يديرها 6 أشخاص كمركز وبالاطلاع تبين أن الفيلا تمارس نشاطا طبيا بدون تصريح لعلاج الإدمان بالمقطم.

بسؤال النزلاء او المرضى اكدوا انهم محتجزين داخل الفيلا باوامر من اسرهم بالتنسيق مع العاملين بالمركز لعلاجهم من التعاطى والإدمان، وعثرت القوات داخل الفيلا على أدوية وعقاقير طبية يتم صرفها للمرضى بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

تمكنت القوات من ضبط 5 من القائمين على المركز بينهم 4 مسجلين خطر يتولون منح وصرف الادوية والعقاقير للمدمنين وعددهم 80 شخصا اكدوا ان القائمين على علاجهم يتعدون عليهم بالضرب والتعذيب وعثرت القوات على (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء ).

واكدت التحقيقات وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية) ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم ،تحرر محضر بالواقعة تم عرضه على النيابة للتحقيق.