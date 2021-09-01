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«كورونا» يصل بفيلم «المهمة المستحيلة» إلى المحكمة

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«كورونا» يصل بفيلم «المهمة المستحيلة» إلى المحكمة «كورونا» يصل بفيلم «المهمة المستحيلة» إلى المحكمة

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ينتظر جمهور نجم هوليوود الجزء السابع من فيلم توم كروز «المهمة المستحيلة»، بعد أن تعطل تصويره بسبب جائحة كورونا، وتأجل أربع مرات بإيطاليا، وثلاث مرات فى بريطانيا، ويستكمل النجم العالمى تصوير الفيلم هذه الأيام، من أجل طرحه فى دور العرض السينمائية فى مايو 2022.

ونظرًا لتوقف تصوير الفيلم لأكثر من مرة، خلال السنة الماضية، فقد اتهمت دعوى قضائية، رفعتها الشركة المنتجة للفيلم، ضد شركة التأمين، بعدم سداد جميع تكاليف تعطل تصوير الفيلم، بعد توقفه سبع مرات بسبب جائحة ، وفقًا لما ذكره موقع للعربية.

وقالت الدعوى المرفوعة، من الشركة، أمام محكمة أمريكية فى ولاية كاليفورنيا، إن تصوير الفيلم الذى يقوم ببطولته توم كروز، تأجل أربع مرات فى إيطاليا، وثلاث مرات فى بريطانيا، بين فبراير 2020 ويونيو 2021.

وجاءت فترات التوقف بسبب إيجابية مسحات فيروس كورونا، بين أفراد طاقم العمل أو التصوير، أو نتيجة للحجر الصحى، أو الإغلاق، المفروض فى الدول التى جرى فيها تصوير الفيلم. وتتهم الدعوى الخاصة بشركة التأمين، بخرق بنود العقد، قائلة إنها وافقت فقط على دفع خمسة ملايين دولار مقابل التوقف الأول. ولم ترد شركة التأمين على طلب للتعليق.

المصرى اليوم

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