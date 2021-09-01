متحدية أمريكا .. الصين تسعى لتوسيع نفوذها فى الشرق الأوسط

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بعد ختام زيارة استغرقت أسبوعًا لبعض دول آسيا الوسطى لتسليط الضوء على الاستقرار الإقليمى، خاصة نهج الصين فى التسوية السياسية للقضية الأفغانية، أجرى عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينى، وانج يى، جولة رسمية تستغرق أربعة أيام (17-20 يوليو) فى الشرق الأوسط، شملت سوريا ومصر وكذلك الجزائر، للتأكيد على سياسة الصين الخارجية المستقلة، ومرة أخرى لإظهار تباين حاد مع الغرب، وتطلق أيضًا رسالة إيجابية إلى الشرق الأوسط فى مواجهة التأثير السلبى للولايات المتحدة.

وتظهر زيارته إلى الشرق الأوسط مرتين فى غضون ستة أشهر، أن الصين تأمل فى تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط من خلال معاملتها على قدم المساواة.

ومن المتوقع أن تتصدى زيارة المسؤول الصينى الكبير لتأثير النفوذ الأمريكى، وبخاصة مع تقليص الولايات المتحدة لوجودها العسكرى فى الشرق الأوسط، مما يسمح بمنح الصين وروسيا فرصة لملء الفجوة وتوسيع نفوذهما فى جميع أنحاء المنطقة، وتحديدا يمكن أن تكون الصين القوة العظمى التالية التى تلعب دورا مهما فى الاستقرار فى المنطقة. وفى الوقت نفسه، يمارس بعض المسؤولين الأمريكيين ضغوطا فى المنطقة لمحاولة الحد من الوجود الصينى.

بكين تعزز وجودها فى سوريا .. وتقتنص الفرص فى الشرق الأوسط

وزير الخارجية الصينى وانج يى وبشار الأسد

وسط تنافس الصين الجيوسياسى مع الولايات المتحدة، عززت بكين بثبات مشاركتها فى الشرق الأوسط. ففى 17 يوليو، أجرى وزير الخارجية الصينى أول زيارة إلى سوريا منذ عام 2009، وقال وانج يى، خلال لقاء مع الرئيس السورى بشار الأسد فى دمشق، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 65 عامًا: كانت الصين وسوريا تثقان دائمًا وتدعم كل منهما الأخرى. وتابع وانج أن سوريا حققت إنجازات ملحوظة فى محاربة الإرهاب ومعارضة التدخل الخارجى بقيادة الأسد، مشيرًا إلى أن إعادة انتخاب الأسد تعكس ثقة ودعم الشعب السورى القوى.

فى اليوم نفسه الذى التقى فيه الأسد مع وانج يى، أدى الرئيس السورى اليمين الدستورية لولاية رابعة مدتها سبع سنوات، بعد إعادة انتخابه بأكثر من 95 % من الأصوات فى 27 مايو، مما يجعل توقيت اجتماع الأسد ووانج يجسد أهمية العلاقات الصينية- السورية.

منذ اندلاع الصراع فى سوريا قبل سنوات، تدخلت الدول الغربية- بما فى ذلك الولايات المتحدة المعارضة للأسد- بشكل صارخ فى الشؤون الداخلية لسوريا. وعلى عكس الإدانة التى يقودها الغرب للحكومة السورية، اتخذت الصين موقفًا مختلفًا بعدم التدخل فى شؤونها الداخلية واحترام سيادتها وسلامة أراضيها. ومع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وبدء الأسد فترة ولايته الرابعة، فإن التوقيت مهم بالنسبة للصين، لأنه يظهر سياسة الصين الخارجية التى تختلف عن سياسات الدول الغربية.

أكد وانج دعم الصين القوى لسوريا فى حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضى والكرامة الوطنية، وإن الصين تعارض أى محاولة للسعى لتغيير النظام فى سوريا، كما أن الصين ستواصل دعمها القوى لسوريا فى معالجة المشاكل الداخلية فى ظل النظام السورى. قال «الأسد» لـ «وانج» فى اجتماعهما إن سوريا تدعم الصين دون قيد أو شرط فى القضايا المتعلقة بشينجيانج وهونج كونج وقضية تايوان. وفى اليوم نفسه، قال وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إن سوريا تدين كل السلوك والأفعال التى تشوه الصين وتعارض التدخل فى الشؤون الداخلية للصين، وإن سوريا ستقف إلى جانب الصين فى أى ظرف من الظروف. وهنا يظهر مثل هذا الدعم فى مسائل مثل شينجيانج وهونج كونج أن الصين والدول النامية تدعم بعضها البعض فى سيادتها وسلامة أراضيها.

ليس فقط سوريا ولكن أيضا جميع الدول العربية تدعم الصين فى هذه القضايا.. خلال زيارة وانج لست دول فى الشرق الأوسط فى مارس الماضى على سبيل المثال، أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها للصين، وعارضت القوى الغربية التى تدق إسفينًا بين الصين والعالم العربى، ودعمت الموقف الشرعى للصين بشأن شينجيانج وهونج كونج.

وفى حديث الوزير الصينى أكد أن الصين تعارض أى محاولة لشن «ثورة ملونة» فى سوريا، وقال، بحسب نص نشرته وزارة الخارجية: «إن ممارسة الدوس على سيادة الدول الأخرى باسم التحول الديمقراطى لا تحظى بشعبية، وتنظيم ثورات ملونة وفرض تغيير النظام أكثر ضررا». وقال: «فى الوقت الذى يشعر فيه الشعب السورى بالقلق من العقوبات الاقتصادية، فإن بعض الدول تتحدث عن حماية حقوق الإنسان فى سوريا، ولا تظهر سوى النفاق»، مضيفًا: «على الولايات المتحدة والغرب رفع جميع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادى على سوريا على الفور. حتى يتم فتح قنوات المساعدات الإنسانية».

كانت حصة الصين فى سوريا ما بعد الحرب مباشرة جزءا من قواعد اللعب فى الشرق الأوسط، وكذلك فى آسيا وإفريقيا، واستثمارات غير متوقعة مقابل الوصول المحلى والغطاء العالمى. ومع ذلك، حتى فى ظل الهدوء النسبى، فإن سوريا ستقدم عوائد ضعيفة لسنوات قادمة. ومع انتهاء الحرب فى معظم أنحاء البلاد، فإن اقتصادها الخاضع للعقوبات الشديدة فى حالة دمار أكبر حتى من بلداتها ومدنها، وقد تمزقت مكانتها العالمية بسبب عقد من الصراع، وكانت إعادة الإعمار أساسية فى خطط حليفتى سوريا: روسيا وإيران.

الآن الصين التى حافظت على سياسة أقل انخراطًا، وكانت غزوات الصين فى الشرق الأوسط ثابتة وحذرة، وامتدت إلى الاستحواذ على حصص فى حقول النفط العراقية وفى البنية التحتية الحيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد أن تخلى دونالد ترامب فجأة عن شمال شرق سوريا قبل 18 شهرًا، بدت بقية البلاد وكأنها انتصار سريع للدبلوماسيين الصينيين. وفى هذه الفرصة تسعى الصين إلى الاستفادة من أخطاء الولايات المتحدة.. لكن سوريا لا تزال ممزقة وغير قابلة للتسوية، تحتفظ روسيا بحصة كبيرة فى الشمال الشرقى، وتركيا لها نفوذ فى جميع أنحاء الشمال الغربى الذى يقع خارج سيطرة دمشق. لا يملك النظام سوى القليل من السيطرة على موارده، لكن الأسد صادق على مشروع «الحزام والطريق» لبكين، فى مقابل دعم وانج لإلغاء العقوبات المفروضة على دمشق.

تحركات لتطوير علاقتها الاستراتيجية بمصر

الرئيس عبدالفتاح السيسى ووانج

فى 18 يوليو، كانت مصر هى المحطة الثانية فى زيارة وزير الخارجية الصينى وانج يى، والتقى وانج بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وعبر عن تقديره البالغ لآفاق التعاون الثنائى فى جهود مكافحة كورونا ومكافحة الإرهاب ومبادرة الحزام والطريق.

وأكد وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل قضية سد النهضة على نحو يلبى مصلحة جميع الأطراف. وأوضح حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر فى ظل دورها المحورى كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى ثبات دعم الصين لمصر فى جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. وجرت مباحثات ثنائية بين وزيرى الخارجية المصرى سامح شكرى والصينى فى مدينة العلمين المصرية، حيث وقع شكرى ووانج فى ختام الاجتماع اتفاقية لإنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة.

لعبت مصر دورًا محوريًا فى التوسط فى النزاعات الفلسطينية- الإسرائيلية.. ونتيجة لذلك تعتبر مصر بالنسبة للصين أيضًا شريكًا مناسبًا فى تخفيف حدة النزاعات فى الشرق الأوسط والتعاون مع الدول العربية فى مكافحة الوباء.

وأشار بعض المحللين إلى أن الهجمات الإرهابية الأخيرة على المواطنين الصينيين فى باكستان السبب فى أن المناقشات بين الصين ومصر حول مكافحة التطرف والإرهاب جاءت من حاجة واقعية لحماية مصالح الصين فى الخارج.

«المارد الأحمر» يحرص على تجنب الانخراط الأمنى فى «المنطقة»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية الصينى

زادت الصين بشكل كبير من وجودها الاقتصادى والسياسى فى الشرق الأوسط، لتصبح أكبر شريك تجارى ومستثمر خارجى للعديد من البلدان فى المنطقة. لكن أمنيًا لايزال لدى الصين قدرة محدودة لتحدى البنية الأمنية التى تقودها الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط أو لعب دور مهم فى السياسة الإقليمية. ولاتزال بكين حريصة للغاية على عدم الانخراط بشكل كبير فى المجال الأمنى، ولاتزال تعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحمل مسؤولية إدارة الأمن فى المنطقة.

ويتمتع المبعوثون الصينيون الخاصون بسياسة أكثر براجماتية وصبرًا من نظرائهم الأمريكيين، ويسعون إلى حلول تدريجية لمشاكل المنطقة الشائكة. وغالبًا ما تأخذ مشاركة الصين فى الوساطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكل نهج حذر لحل النزاعات، حيث تشارك فى العملية، لكنها لا تلعب دورًا حاسمًا، مما يظهر أن بكين تختار المشاركة بدلًا من الهيمنة.. وتعتمد مشاركة الصين إلى حد كبير على مصالحها وقدراتها.. ونظرًا لتأثيرها المحدود، لا تعمل الصين إلا كوسيط من خلال تدخلات فى أماكن منحت فيها استثمارات بكين الضخمة تأثيرًا سياسيًا كبيرًا.

وتعد علاقات الصين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكونا حاسما فى شبكة مصالحها العالمية، وتشمل هذه العلاقات شراكات استراتيجية شاملة مع كل من الجزائر ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهناك أيضا شراكة مع إسرائيل، وعلاقة تعاون استراتيجية مع تركيا، وشراكات استراتيجية مع دول مثل العراق والمغرب والسودان. ويعد الخليج هو النقطة المحورية لشراكات الصين الاستراتيجية، لأن هناك مصالح صينية كبيرة.

وعمومًا، ترحب الحكومات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكات مع بكين لأنها، كما تدعى، تعاملهم على أنهم متساوون وليسوا شركاء صغار.. إلى جانب سياستها المتمثلة فى عدم التدخل فى الشؤون الداخلية، ورفض الدخول فى حروب بالوكالة، والدليل على ذلك أن الصين ظلت على علاقة جيدة مع جميع الأطراف المتصارعة بما فى ذلك إيران والمملكة العربية السعودية والدول العربية وإسرائيل، حتى لا تضر مصالحها ولا تستفز الغير.

وفى السياق العربى، تأثرت الدول الثلاث (سوريا- مصر- الجزائر) المدرجة فى قائمة زيارات وانج بـ «الربيع العربى»، عندما شهد العالم العربى موجتين من الاحتجاجات وأعمال الشغب. ويرى البعض أن مشكلة الربيع العربى كانت فى جوهرها مسألة تنمية، لذلك كانت الفرصة سانحة لدخول الصين وجعل المنطقة محورًا مهمًا لمبادرة الحزام والطريق، لذلك اعتمدت زيارة وانج على مناقشة تعزيز بناء البنية التحتية، وحتى مجالات التعاون الجديدة مثل الفضاء والعلوم والتكنولوجيا الرقمية. ومن الواضح أن الدبلوماسية الصينية ليست رد فعل سلبيا لانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة فحسب، ولكنها خطة استباقية ومتقدمة تُظهر فى الواقع أن الصين تأمل فى أن تستمر الصداقة فى النمو.

ومنذ تفشى فيروس كورونا العام الماضى، أرسلت المملكة العربية السعودية ومصر ودول عربية أخرى إمدادات طبية إلى الصين. وبعد أن تعافت الصين، أقامت خطوط إنتاج لقاح فى الإمارات العربية المتحدة ومصر.

وفى السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة تضغط باستمرار على العالم العربى لاتخاذ موقف فيما يتعلق بتتبع أصل فيروس كورونا والشؤون الداخلية للصين.. لكن العالم العربى قدم دعمًا كبيرًا للصين فيما يتعلق بمصالحها الجوهرية، مثل القضايا المتعلقة بشينجيانج وهونج كونج وتايوان وحقوق الإنسان.

الصين تبحث عن دور أكبر فى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكى

وانج وعبدالغنى برادر

خلال زيارته لآسيا الوسطى، أكد وانج مجددًا موقف الصين بشأن القضية الأفغانية بالقول إن الصين لن تتدخل فى الشؤون الداخلية فى أفغانستان وليس لديها حسابات جيوسياسية بشأن المنطقة. وتواصل الصين معاملة أفغانستان باحترام لسيادتها واستقلالها. وفى 21 يوليو، عيّنت الصين يوى شياويونج، الدبلوماسى المخضرم ذا الخبرة فى الولايات المتحدة والشرق الأوسط، مبعوثًا خاصًا جديدًا لها فى أفغانستان. ويحل يوى محل ليو جيان، الذى تم تعيينه فى المنصب قبل عام فقط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان فى بكين: «لطالما شاركت الصين بشكل استباقى فى عملية السلام الأفغانية ودفعت من أجلها». ويشير تعيين يوى إلى رغبة بكين فى المشاركة بشكل أكبر فى أفغانستان. وقال مراقبون دبلوماسيون إن تعيينه مؤشر على أن بكين مستعدة للعب دور أكبر فى أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة، أصبح الوضع فى أفغانستان فوضويا وسبّبَ قلقا فى المجتمع الدولى.. وبالتالى، يُظهر إرسال الصين لدبلوماسى متمرس إلى أفغانستان أن الصين قوة مسؤولة، ويرسل أيضًا إشارة إلى العالم مفادها «أن الصين ستلعب دورًا أكبر فى قضية أفغانستان». يوى شياويونج الدبلوماسى المحنك سيقيم اتصالات مع جميع أطراف الصراع فى أقرب وقت ممكن. وشغل يوى سابقًا منصب رئيس القسم السياسى بالسفارة الصينية فى واشنطن، ونائب مدير إدارة التخطيط بوزارة الخارجية، وعمل لاحقًا سفيرًا فى قطر والأردن وأيرلندا، وتنحى عن المنصب الأخير فى عام 2019. وبعد تركه السلك الدبلوماسى، انضم يوى إلى جامعة رينمين وقاد مركزها للدراسات العالمية، والذى ركز على أمن الصين والمخاطر خارج حدودها. ومنح الدور الأكاديمى يوى فرصة نادرة لدبلوماسى صينى محترف لنشر عدد من المقالات والتحليلات حول الشؤون الدولية. أشار يوى إلى أن الولايات المتحدة تكافح لتقليل التزاماتها فى الشرق الأوسط دون أن تفقد السيطرة على المنطقة. وأضاف أن القوى الموالية لواشنطن فى المنطقة أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأمريكيين، مما جعل من الصعب على الولايات المتحدة تعديل سياساتها.

وفى 28 يوليو، قالت الخارجية الصينية خلال إفادة صحفية يومية إن وزير الخارجية الصينى وانج يى التقى بقادة طالبان فى مدينة تيانجين الشمالية.

استعدادات للقمة الصينية العربية الأولى ٢٠٢٢

- صورة أرشيفية

وفى سياق متصل، التقى وانج مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط فى العلمين، وصدر بيان مشترك بعد الاجتماع أكد الحاجة إلى مواصلة الدعم فى القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لبعضهما البعض. ودعا الجانبان إلى عقد مؤتمر دولى أكثر موثوقية وأكثر تمثيلًا لتحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط على أساس «حل الدولتين» للقضية الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن. واتفق الجانبان فى البيان المشترك على إجراء الاستعدادات للقمة الصينية العربية الأولى المقرر عقدها فى المملكة العربية السعودية عام 2022، متوقعين أن ترفع الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى مستوى جديد بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. ويعد التحضير للقمة الصينية العربية الأولى على رأس الأولويات للصين بين الموضوعات التى تناولها وزير الخارجية الصينى فى جولته. وتستعد الصين وجامعة الدول العربية لآلية جديدة مطورة.

تبون: الجزائر دعمت «بكين» وستواصل ذلك مستقبلاً

وزير الخارجية الجزائرى رمضان لعمامرة ونظيره الصينى

فى 19 يوليو، قال الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون إن الجزائر مستعدة لتعميق التعاون مع الصين فى مختلف المجالات فى إطار مبادرة الحزام والطريق. وأشاد تبون بالإنجازات البارزة التى حققها الشعب الصينى فى مسار الثورة والبناء تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى.

وفى إشارة إلى أن الصين والجزائر تشتركان فى تاريخ طويل من الصداقة، قال تبون إن سياسة الجزائر تجاه الصين لم تتغير أبدًا. وأشار إلى أن الجزائر لطالما اعتبرت الصين أولوية دبلوماسية ووقفت بحزم مع الصين، يسعى البلدان إلى تعميق التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتعدين وبناء البنية التحتية فى إطار مبادرة الحزام والطريق، وذلك لتحقيق تنمية مشتركة. وشدد تبون على أن الجزائر دعمت الصين فى الماضى وما زالت تدعمها الآن وستواصل الدعم أكثر فى المستقبل.

ومن جهته، قال وانج إن الجزائر تلتزم دائما بسياسة مستقلة وتدعم العدالة فى الشؤون الدولية، وهو ما نال احترام المجتمع الدولى. وأشار وانج إلى أنه قبل خمسين عاما، كانت الجزائر ودول نامية أخرى تكافح الضغوط والتدخل، وقدمت الدعم الكامل لاستعادة المقعد الشرعى لجمهورية الصين الشعبية فى الأمم المتحدة.

وقال إن الصين مستعدة للتعاون مع الجزائر لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية ودعم العدالة الدولية. وأضاف وانج أن الصين والجزائر كانتا رفيقتين فى السلاح، قاتلتا جنبًا إلى جنب وأصبحتا الآن شريكتين فى السعى لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين، وأن الصين تشجع شركاتها على الاستثمار والقيام بأعمال تجارية فى الجزائر.

وتهدف الصين من تعزيز علاقتها بالجزائر إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن الصين ستواصل معاملة الجزائر كشريك مهم فى تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول النامية وبكين فى ظل الظروف الجديدة.. بالإضافة إلى أن الجزائر تتوقع من الصين أن تلعب دورا أكبر فى الشؤون الدولية لتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والعالمى.