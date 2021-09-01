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"سامسونج" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "جالاكسي إس 22" في نوفمبر القادم

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"سامسونج" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "جالاكسي إس 22" في نوفمبر القادم "سامسونج" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "جالاكسي إس 22" في نوفمبر القادم
الشركة تطرح ميزة حماية البطارية على هاتفَيْن جديدَيْن مثلما وفَّرتها على حواسيبها

كشفت وسائل إعلام غربية اليوم الثلاثاء بأن شركة سامسونج العالمية تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة Galaxy S22 في نوفمبر القادم، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، ذكر الموقع الإلكتروني غيزموتشينا مساء اليوم الثلاثاء أن أحدث خطوط شركة سامسونج الكورية الجنوبية سيدخل مرحلة الإنتاج في شهر نوفمبر القادم، على أن يدخل الأسواق في شهر يناير 2022.

وقدمت الشركة الإلكترونية الكورية خلال الأشهر القليلة الماضية الإصدارات الجديدة من الهواتف المحمولة القابلة للطي، وذلك بالتوازي مع استعدادها لإنتاج جيل جديد من هواتفها الذكية من سلسلة "Galaxy S" التي تنطلق خلال العام المقبل رسميًّا.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن السلسلة الجديدة من الشركة، وهي Galaxy S22 ستأتي العام المقبل بمعالج كوالكوم الجديد، وهو "Snapdragon 898"، على أن ينطلق هذا المعالج رسميًّا في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير أن الشركة نفسها "سامسونج" طرحت ميزة على هاتفَيْن جديدَيْن لها، تختص بحماية البطارية، التي كانت تتوافر في السابق على حواسيبها اللوحية.

والميزة هي "Protect Battery" (حماية البطارية)، وتتوافر في هاتفَي "جالاكسي زد فولد 3" و"جالاكسي زد فليب 3" القابلَيْن للطي، والمصممة لزيادة عمر بطارية الهاتف إلى أقصى حد.

وتعمل ميزة "حماية البطارية" على الحد من مستوى شحن الأجهزة إلى 85 في المئة؛ ما يمنع الشحن الكامل إلى 100 في المئة، الذي يُعتقد أنه يتلف البطاريات على مدار سنوات من الاستخدام.

وليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة "سامسونج" بتضمين ميزة "حماية البطارية" على أجهزتها، وإنما هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها على أحد هواتفها الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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