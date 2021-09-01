أخبار عاجلة

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي

Print
أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي

أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، إجراءات شراء عقد لاعب منتخب النيجر الجناح الدولي أمادو موتاري، قادمًا من نادي العين السعودي، لمدة موسمين.

ويمتلك موتاري مسيرة احترافية حافلة، حيث شارك مع منتخب بلاده منذ 2012م وحتى الآن، وقد بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي لومان الفرنسي، قبل أن يمثل العديد من الأوروبية أبرزها: نادي بودابست هونفيد المجري ونادي فيرينتسفاروشي المجري ونادي آنجي ماخاشكالا الروسي ونادي ميتالورغ دونيتسك الأوكراني، وكانت آخر تجاربه الاحترافية مع نادي العين السعودي.


كما قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد قلب الدفاع المحترف اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس ومنحه مخالصة مالية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة

14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية

14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية

الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم

بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم