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بعد صيف ساخن.. إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية

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بعد صيف ساخن.. إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعودية بعد صيف ساخن.. إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية

بعد صيف ساخن.. إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية "فترة تسجيل اللاعبين الأولى" للموسم الجديد 2021/2022م عند تمام الساعة (12:00) من صباح اليوم الأول من سبتمبر.

وبلغت مدة فترة سوق الانتقالات الصيفية في دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم 66 يوماً موزعة بين يونيو ويوليو وأغسطس الماضي.

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي المزيد من الإثارة والتشويق في الإعلان عن صفقات من العيار الثقيل في ظل احتدام المنافسة المنتظرة خلال منافسات الموسم الرياضي، حيث دعمت الأندية صفوفها بأفضل اللاعبين سواء بالتعاقد مع عناصر شابة أو من خلال الحصول على خدمات لاعبين أصحاب خبرة كبيرة.

و أصبحت فترة سوق الانتقالات في الدوري السعودي في السنوات الأخيرة محط أنظار العديد من وكالات الأنباء العربية والعالمية من خلال جلب الأندية لاعبين على طراز رفيع.


و سوق الانتقالات أو فترة الانتقالات كما يطلق عليها هي الفترة خلال الموسم الكروي يسمح خلالها بانتقال لاعبي كرة القدم بين الأندية وتسجيل اللاعبين الجدد، وينقسم سوق الانتقالات إلى فترة انتقالات صيفية وتكون قبل بداية الموسم وفترة انتقالات شتوية وتكون في منتصف الموسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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