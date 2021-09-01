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رئيس المصل واللقاح تجيب.. هل اللقاح الصيني الذي نتلقاه فعال مع تحورات كورونا؟

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رئيس المصل واللقاح تجيب.. هل اللقاح الصيني الذي نتلقاه فعال مع تحورات كورونا؟ رئيس المصل واللقاح تجيب.. هل اللقاح الصيني الذي نتلقاه فعال مع تحورات كورونا؟

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قالت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح «فاكسيرا»، حول وضع مقارنة بدول العالم في أزمة كورونا؛ إننا «في منطقة الأمان، مع ضرورة الاستمرار في مراعاة الإجراءات الاحترازية والإقبال على الحصول على اللقاح، اللقاح يمنع الفيروس أو يقلل الأعراض».

وردا على سؤال «هل اللقاح الصيني الذي نتلقاه يتناسب مع تحورات ؟» أضافت والي، خلال حوارها مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، «أولا الحكم على ذلك يكون من خلال مرجعيتنا منظمة الصحة العالمية، والتي وافقت على كل اللقاحات التي يتم استخدامها».

تابعت: «إلى يومنا هذا كل اللقاحات فعالة مع التطورات والتحورات التي تحدث للفيروس، ولم يثبت حتى الآن أن التحورات أثبتت عدم فاعلية اللقاحات المستخدمة، والدراسات السريرية التي تجري حاليا تثبت فاعلية اللقاحات الموجودة ضد تحوارت فيروس كورونا».

المصرى اليوم

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