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مجلس الأمن يدعو طالبان إلى ضمان خروج «آمن» للأفغان

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مجلس الأمن يدعو طالبان إلى ضمان خروج «آمن» للأفغان مجلس الأمن يدعو طالبان إلى ضمان خروج «آمن» للأفغان

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تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، قراراً يدعو حركة طالبان إلى احترام «التزاماتها» من أجل خروج «آمن» لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان بعد 31 أغسطس، بدون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار بعد تقديمه من قبل بريطانيا وفرنسا، وقالت مندوبة بريطانيا، إن المجتمع الدولي سيحكم على طالبان بأفعالها.

من جهته قال المندوب الروسي، امتنعنا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لكننا ندعو للسلام في أفغانستان. وأضاف، أ، هناك محاولة أمريكية لإلقاء اللوم على طالبان بعد فشل واشنطن الذي دام أعواماً.

من جهة أخرى، قال مندوب الصين في مجلس الأمن، إن التعديلات التي اقترحناها على القرار لم يتم مراعاتها ولهذا امتنعنا عن التصويت، مؤكداً أن أي قرار يتخذه مجلس الأمن في أفغانستان يجب أن يدعم السلام ولا يزيد من التوترات.

المصرى اليوم

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