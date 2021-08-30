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رسميا وبعد 20 عاما.. الولايات المتحدة تنسحب من أفغانستان

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رسميا وبعد 20 عاما.. الولايات المتحدة تنسحب من أفغانستان رسميا وبعد 20 عاما.. الولايات المتحدة تنسحب من أفغانستان

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أعلن البنتاجون مغادرة آخر جندي أمريكي لأفغانستان.

وأفادت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: «جميع دبلوماسيي واشنطن في أفغانستان غادروا مطار كابول الليلة».

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن «السفير الأمريكي على متن آخر رحلة من أفغانستان».

وتابع: «اكتمال عملية انسحابنا من أفغانستان وإقلاع آخر طائراتنا من مطار كابل وعلى متنها السفير الأمريكي».

وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قرارا يطالب فيه حركة طالبان بضمان العبور الآمن من أفغانستان. وأشار المجلس في القرار، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إلى التعهدات التي اعلنتها طالبان يوم الجمعة الماضي بالسماح للأفغان بمغادرة البلاد بدون قيود في أي وقت وعبر كل السبل الممكنة.

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