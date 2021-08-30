وزير خارجية أرمينيا : أذربيجان تواصل عرقلة عودة أسرى الحرب وتنتهك القانون الدولي

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قال وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان، إن أذربيجان تواصل عرقلة عودة أسرى الحرب الأرمن في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وذلك في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

وأضاف الوزير الأرمني، إنه في 21 ديسمبر عام 2010 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تعرب فيه عن قلقها العميق بشأن زيادة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقالات القسرية أو غير الطوعية وأعلنت يوم 30 أغسطس يوماً عالمياً لضحايا عمليات الاختفاء القسري.

وأشار إلى أن ضحايا الاختفاء القسري محرومون في الواقع من جميع حقوقهم، الحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في الهوية والحق في محاكمة عادلة، مضيفا لسوء الحظ يُحرمون أيضاً في كثير من الحالات من الحق في الحياة.

وشدد ميرزويان على ضرورة إعادة حقوق أسرى الحرب الأرمن والمدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني في أذربيجان وتنفي السلطات الأذربيجانية إلقاء القبض على العشرات من العسكريين والمدنيين الأرمن الأمر الذي توجد أدلة واضحة على أن هؤلاء الأشخاص هم ضحايا الاختفاء القسري.

وتابع: يتجاهل المسؤول في باكو صراحة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذات الصلة بشأن تقديم معلومات عن الجنود الأرمن والرهائن المدنيين في أذربيجان، كما تواصل أذربيجان عرقلة عودة السجناء في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والبند 8 من البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020.

ودعا الوزير منظمات حقوق الإنسان إلى تكثيف الضغط الدولي على السلطات الأذربيجانية، للمطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الإفراج الفوري عن أسرى الحرب والمدنيين الأرمن. المحتجزون في ظروف غير إنسانية في أذربيجان.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرميينا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العدائية في 10 نوفمبر بسبب إقليم ناجورونو كاراباخ.