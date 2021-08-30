أخبار عاجلة

ولي العهد يطلق مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية وتأهيلها -
10 أعوام.. عمر المطايا في ميادين الهجن -
السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية -
هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر» -
مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر -
صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب -
أول تعليق من حسام البدري على قرار إقالته من تدريب منتخب مصر -
مشاجرة مع سائق أجرة قد تدفع أجويرو للرحيل عن برشلونة -
الولايات المتحدة.. فاوتشي يحذر من اقتراب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى -
«طالبان» تعلن استسلام نحو 200 مقاتل بينهم 30 قائدا من المقاومة في بنجشير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

أحمد العوضي يسافر إلى سويسرا لمساندة زوجته ياسمين عبدالعزيز خلال علاجها

Print
أحمد العوضي يسافر إلى سويسرا لمساندة زوجته ياسمين عبدالعزيز خلال علاجها أحمد العوضي يسافر إلى سويسرا لمساندة زوجته ياسمين عبدالعزيز خلال علاجها

يواصل الفنان أحمد العوضي مساندة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال فترة علاجها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة الخطورة دخلت على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية، حيث سافر لزوجته خلال الأيام الماضية للتواجد بجانبها في سويسرا خلال فترة علاجها، التي بدأتها قبل 20 يوما بأحد المستشفيات العالمية بجنيف.

كان العوضي قد قال إنه سيقوم بمقاضاة المتسببين في تدهور الحالة الصحية لزوجته، مضيفا عبر «فيسبوك»: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لها، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لاتظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية

وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية

السيسي يوجه بتكثيف حملات التوعية للمزارعين لترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج

السيسي يوجه بتكثيف حملات التوعية للمزارعين لترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج

«مياه سوهاج»: تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا للتأكد من مطابقتها للمواصفات

«مياه سوهاج»: تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا للتأكد من مطابقتها للمواصفات

الجيزة : تشميع سنتر دروس خصوصية في بولاق الدكرور

الجيزة : تشميع سنتر دروس خصوصية في بولاق الدكرور