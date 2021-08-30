أحمد العوضي يسافر إلى سويسرا لمساندة زوجته ياسمين عبدالعزيز خلال علاجها

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يواصل الفنان أحمد العوضي مساندة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال فترة علاجها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة الخطورة دخلت على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية، حيث سافر لزوجته خلال الأيام الماضية للتواجد بجانبها في سويسرا خلال فترة علاجها، التي بدأتها قبل 20 يوما بأحد المستشفيات العالمية بجنيف.

كان العوضي قد قال إنه سيقوم بمقاضاة المتسببين في تدهور الحالة الصحية لزوجته، مضيفا عبر «فيسبوك»: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لها، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لاتظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث».