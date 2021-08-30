وزير الخارجية يلتقي نظيرته السودانية في الجزائر

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التقى وزير الخارجية سامح شُكري، الاثنين، نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء في إطار التعاون الراسخ المستمر بين الجانبيّن ولبحث الملفات ذات الأولوية في ظل التنسيق الوثيق ووحدة رؤى البلديّن.

وشارك شكري، الإثنين، في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته الجزائر.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن شُكري أكد موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عمَّا توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية.