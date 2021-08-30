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بعد بيان «المهن التمثيلية».. أسامة عباس يرد على بحثه عن عمل: «بعرف المعلومات من أحفادي»

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بعد بيان «المهن التمثيلية».. أسامة عباس يرد على بحثه عن عمل: «بعرف المعلومات من أحفادي» بعد بيان «المهن التمثيلية».. أسامة عباس يرد على بحثه عن عمل: «بعرف المعلومات من أحفادي»

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كشف الفنان أسامة عباس، حقيقة كتابته لـ تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها المشاركة في أي عمل فني، لأنه بلا عمل.

وقال أسامة عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن»المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «سمعت عن تغريدة منتشرة على لساني بطلبي للعمل والمشاركة في أعمال فنية، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا».

وتابع أسامة عباس: «لا علاقة لي بالسوشيال ميديا وبعرف المعلومات عنها من أحفادي وسمعت إني قلت إنني لا أعمل وعايز اشتغل والحكاية دي محصلتش». وأضاف: «نقابة المهن التمثيلية ردت بالنيابة عني وأكدت أن ما حدث شائعة».

واختتم أسامة عباس: «آخر عمل فني لي كان في 2018 وسعيد بذلك بقول كفاية كده وأنا متواجد في الساحل الشمالي واستمتع بحياتي وولادي حواليا.. مشاركتي في أعمال فنية حاليا يتوقف على طبيعة وشكل العمل الفني الذي يعرض عليا».

المصرى اليوم

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