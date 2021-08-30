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يقترب عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية ، ويعتبر عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات الأخيرة رغم سنه الكبير نسبياً بين لاعبي الكرة .
واستدعى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني عبد الله السعيد للمشاركة فى مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديـال والذي لعب تحت قيادته من قبل مع بيراميدز والأهلي .
وشارك عبد الله السعيد فى 24 مباراة بقميص بيراميدز كأساسي هذا الموسم وساهم مع فريق بيراميدز في 13 هدفا حيث سجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.
وبدأ عبد الله السعيد مشواره فى نادى الإسماعيلي الذي لعب له حتى 26 عاما وفي 14 سبتمبر 2011 انتقل عبد الله السعيد إلى النادى الأهلى
وحصد مع النادي الأهلي على العديد من الألقاب
الدوري الممتاز
مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016–2017
كأس السوبر المصري
مواسم 2011 و2014 و2015 و 2017
كأس مصر : 2017
دورى أبطال إفريقيا: موسمي 2012 و2013
كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية): موسم 2014
كأس السوبر الإفريقي
موسمي 2013 و2014
جائزة أفضل لاعب
موسم 2016