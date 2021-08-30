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يقترب عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية ، ويعتبر عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات الأخيرة رغم سنه الكبير نسبياً بين لاعبي الكرة .

واستدعى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني عبد الله السعيد للمشاركة فى مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديـال والذي لعب تحت قيادته من قبل مع بيراميدز والأهلي .

وشارك عبد الله السعيد فى 24 مباراة بقميص بيراميدز كأساسي هذا الموسم وساهم مع فريق بيراميدز في 13 هدفا حيث سجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

وبدأ عبد الله السعيد مشواره فى نادى الإسماعيلي الذي لعب له حتى 26 عاما وفي 14 سبتمبر 2011 انتقل عبد الله السعيد إلى النادى الأهلى

وحصد مع النادي الأهلي على العديد من الألقاب

الدوري الممتاز

مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016–2017

كأس السوبر المصري

مواسم 2011 و2014 و2015 و 2017

كأس مصر : 2017

دورى أبطال إفريقيا: موسمي 2012 و2013

كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية): موسم 2014

كأس السوبر الإفريقي

موسمي 2013 و2014

جائزة أفضل لاعب

موسم 2016